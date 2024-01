Arbor Realty Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

Die Analysten bewerten die Aktie der Arbor Realty Trust Inc auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten gingen 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen ein. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 16,33 USD, was einer Erwartung von 11,57 Prozent entspricht. Da der aktuelle Schlusskurs bei 14,64 USD liegt, wird die Aktie entsprechend als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI liegt bei 53,85, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 47. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen vorwiegend positiv. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Arbor Realty Trust Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,05 USD liegt, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 14,06 USD eine ähnliche Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.