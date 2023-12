Arbor Realty Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Derzeit liegt der RSI der Arbor Realty Trust Inc bei 11,15, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten für die Arbor Realty Trust Inc 3 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Für den aktuellen Kurs von 15,38 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 6,2 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 16,33 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Arbor Realty Trust Inc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Arbor Realty Trust Inc-Aktie deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (13,74 USD) sowie der letzten 50 Handelstage (13,38 USD) liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.