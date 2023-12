Arbor Realty Aktie: Der ganz große Wurf!

Das US-amerikanische Immobilienunternehmen Arbor Realty Trust Inc wurde in den letzten zwölf Monaten von insgesamt 4 Analysten bewertet. Die durchschnittliche Einschätzung des Unternehmens ist "Gut", mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die Kursprognose von 16,33 USD für das Wertpapier zeigt ein Potenzial von 1,45 Prozent nach oben, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 16,1 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie, und insgesamt erhält Arbor Realty Trust Inc eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist generell positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Gut" für das Unternehmen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arbor Realty Trust Inc-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, basierend auf dem RSI der letzten 7 Tage. Der RSI25 liegt bei 33,33, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,75 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von 17,09 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine positive Abweichung von 19,7 Prozent und führt zu einer erneuten "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Arbor Realty Trust Inc-Aktie in allen drei Kategorien eine "Gut"-Bewertung, sowohl von Analysten, Anlegern, als auch basierend auf der technischen Analyse.