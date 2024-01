Arbor Realty Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

Die Analyse der Stimmung und des Gesprächsaufkommens ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Arbor Realty Trust Inc von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überkauft betrachtet wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung vergeben.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Arbor Realty Trust Inc insgesamt 4 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 10,29 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Arbor Realty Trust Inc somit eine "Gut"-Bewertung.