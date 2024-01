Arbor Realty Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust Inc.":

Die technische Analyse betrachtet für Aktien das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert für Arbor Realty Trust Inc liegt bei 51,67, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien zu Arbor Realty Trust Inc spiegeln gemischte Meinungen wider. Während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden, zeigen sich auch positive Einschätzungen. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass die Stimmung rund um Arbor Realty Trust Inc in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Gut"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Arbor Realty Trust Inc-Aktie überwiegend positiv eingeschätzt. Von insgesamt 4 Bewertungen liegen 3 im Bereich "Gut" und 1 im Bereich "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel wird auf 16,33 USD festgelegt, was eine positive Performance von 14,62 Prozent erwarten lässt. Auf Basis dieser Informationen wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.