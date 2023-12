Arbor Realty Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "MGC Pharmaceuticals":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Arbor Realty Trust Inc beträgt 32,72, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 38,94, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu Arbor Realty Trust Inc positiv war. In den letzten zwei Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten drei Mal eine positive Bewertung, einmal eine neutrale Bewertung und kein einziges Mal eine negative Bewertung für Arbor Realty Trust Inc abgegeben. Langfristig erhält die Aktie daher eine "gute" Bewertung von institutioneller Seite. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 14,19 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 15,1 Prozent und ein mittleres Kursziel von 16,33 USD.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Arbor Realty Trust Inc derzeit bei 13,74 USD verortet, was zu einer neutralen Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "gutes" Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen daher auf "Gut".