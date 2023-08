Arbor Realty Aktie: Positive Stimmung vor Quartalszahlen, Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnwachstum

Unterstützung findet die Arbor Realty Aktie bei 12,94 EUR, während der Widerstand bei 13,60 EUR liegt. Der RSI-Indikator steht derzeit bei 61 und signalisiert eine neutrale bis positive Stimmung.

Fazit: Die Quartalszahlen von Arbor Realty werden in 92 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Es wird erwartet, dass sowohl der Umsatz als auch der Gewinn im Vergleich zum Vorquartal steigen werden. Analysten sind auch optimistisch in Bezug auf den Jahresverlauf und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns. Die Arbor Realty Aktie hat in den letzten 30 Tagen bereits zugelegt und die Charttechnik deutet auf einen stark positiven Kurstrend hin.

Bitte beachten Sie: Diese Informationen dienen nur zur allgemeinen Information und stellen keine Anlageempfehlung dar. Investitionen im...