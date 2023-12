Arbor Realty Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

Analystenbewertung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten Arbor Realty Trust Inc dreimal als Gut, einmal als Neutral und keinmal als Schlecht eingestuft. Dadurch erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Arbor Realty Trust Inc. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 15,38 USD im Blick und erwarten eine Entwicklung von 6,2 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 16,33 USD ergibt. Dies wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet und führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.

Stimmung und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Arbor Realty Trust Inc in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie geben Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Arbor Realty Trust Inc wurde deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Relative Stärke Index: Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für Arbor Realty Trust Inc bei 11,15, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 35, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und ein "Neutral"-Rating ergibt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Gut" vergeben.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Arbor Realty Trust Inc von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung insgesamt.