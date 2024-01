Arbor Realty Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Arbor Realty Trust Inc als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Arbor Realty Trust Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 74,3, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,7, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt lautet das Gesamtranking bei diesem Indikator also "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen zeigt, dass diese überwiegend positiv sind. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Arbor Realty Trust Inc derzeit +0,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +0,21 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse von Analysten-Einschätzungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 16,33 USD, was einer potenziellen Steigerung um 15,84 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Arbor Realty Trust Inc-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.