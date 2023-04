Arbor Realty Aktie im Fokus: Aktuelle Entwicklungen und Hintergründe

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes über einen bestimmten Zeitraum und ermöglicht die Bestimmung von überkauften oder unterbewerteten Titeln. Die Arbor Realty-Aktie verzeichnet in den letzten 7 Tagen einen RSI-Wert von 12,23, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit als “Gut” bewertet wird. Zur genaueren Beurteilung vergleichen wir diesen Wert mit dem RSI auf einer 25-Tage-Basis, welcher sich auf 43,15 beläuft. Dieser Wert zeigt uns an, dass Arbor Realty derzeit weder über- noch unterbewertet ist im Gegensatz zum vorherigen Zeitraum von sieben Tagen – wodurch das Wertpapier nun unentschieden (“Neutral”) eingestuft wird.

Arbor Realty übertrifft die Konkurrenz

Arbor Realty ist im Real Estate-Sektor ein führender Akteur. Im vergangenen Jahr erzielte...