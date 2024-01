Arbor Realty Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Arbor Realty Trust inc.":

Die Arbor Realty Trust Inc wird von Analysten insgesamt positiv bewertet. Von den in den letzten 12 Monaten abgegebenen Empfehlungen waren 3 positiv und 1 neutral, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 16,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war hoch, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings hat sich die Stimmung in letzter Zeit negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 65,27 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25 von 46 deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" anhand des RSI.

Die Meinungen und Stimmungen der Anleger auf sozialen Medien zeigen ein überwiegend positives Bild. Die aktuelle Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Arbor Realty Trust Inc von Analysten und Anlegern insgesamt positiv bewertet wird, während das langfristige Stimmungsbild gemischte Signale aussendet.