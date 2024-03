Arbor Metals wird immer uninteressanter …

Die Einschätzung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung. Analysten haben Arbor Metals auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Arbor Metals diskutiert. Aufgrund dieser Beurteilung erhält die Aktie das Rating "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Arbor Metals liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 70,73 ebenfalls an, dass Arbor Metals überkauft ist, daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 1,95 CAD für den Schlusskurs der Arbor Metals-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,71 CAD, was einem Unterschied von -63,59 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,84 CAD liegt der Schlusskurs darunter (-15,48 Prozent Abweichung). Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Diskussionsintensität über das Unternehmen. Daher wird die Arbor Metals-Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Arbor Metals-Aktie damit überwiegend negative Bewertungen in Bezug auf die Stimmung, den RSI und die technische Analyse, während die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung neutral bewertet werden.