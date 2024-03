Arbor Metals Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Arbor Metals-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet und dabei wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage analysiert. Dieser Wert liegt bei 2,06 CAD, was einen deutlichen Unterschied von -64,08 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,74 CAD bedeutet. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,9 CAD) liegt mit einer Abweichung von -17,78 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Arbor Metals-Aktie ein "Schlecht"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten werden auch weiche Faktoren wie die Stimmung in die Einschätzung der Aktienkurse einbezogen. Dabei wurden die sozialen Plattformen auf positive Kommentare und Befunde zu Arbor Metals untersucht. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Somit wird Arbor Metals hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Des Weiteren wurde die Aktie über einen längeren Zeitraum bezüglich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich war, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Arbor Metals in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Abschließend wurde der Relative Strength-Index (RSI) für die Arbor Metals-Aktie betrachtet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt eine Ausprägung von 63,64, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 74,03, was zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf Basis des RSI.

Insgesamt werden die Arbor Metals-Aktie sowohl charttechnisch als auch hinsichtlich der Stimmung und des RSI als "Schlecht" oder "Neutral" eingestuft.