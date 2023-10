Arbor Metals-Aktie: Was für ein unfassbarer Gewinn!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Arbor Metals zählt momentan zu den ganz heißen Eisen im Feuer an den Börsen. Der Titel gewann allein am Mittwoch immerhin 40 %. Schon am Dienstag ging es für das Papier mit einem satten Gewinn von annähernd 38 % über die Ziellinie. Auf den Börsentafeln stehen allerdings in den ersten Minuten des laufenden Handelstages nun -2,7 % Minus. Was ist da los?

Arbor Metals: Hier wird viel spekuliert

Bei Arbor Metals sind kürzlich Explorationsergebnisse festgestellt worden. Das Bergbauunternehmen sucht nach Lithium und Co. Dies hat offenbar a) die Phantasie echter Investoren wieder angeregt und b) vor allem die Spekulation nach oben getrieben. Der Titel ist auf dem Weg dazu, wahrscheinlich vor allem von kurzfristigen Tradern oder Spekulanten an den Börsen gespielt zu werden.

Denn: Die wirtschaftlichen Ergebnisse für das Unternehmen...