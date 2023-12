Arbor Metals Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die technische Analyse der Arbor Metals zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,7 CAD liegt, während der Aktienkurs selbst bei 1,19 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -55,93 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,46 CAD, was zu einem Abstand von -18,49 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Arbor Metals wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Arbor Metals ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergibt, dass positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Arbor Metals wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt bei 35,71 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 61,87, und auch hier erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Arbor Metals-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.