Arbor Metals Aktie: Ist das noch wichtig?

Die Arbor Metals hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,77 CAD verzeichnet, was einer Entfernung von -19,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -64,02 Prozent, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Arbor Metals. Die Aktivität der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating und einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht".

Die diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien führen zu einer neutralen Bewertung der Arbor Metals durch private Nutzer. Die überwiegend neutralen Themen, die in den letzten beiden Wochen angesprochen wurden, erlauben daher die Einstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt für die Arbor Metals eine Bewertung von "Neutral". Der 7-Tage-RSI beträgt 66,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso ist der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 55,97 im neutralen Bereich. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.