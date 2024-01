Arbor Metals Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Arbor Metals-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs von 1 CAD liegt 60,32 Prozent unter dem GD200 (2,52 CAD), was auf ein negatives Signal hinweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 1,24 CAD ein "Schlecht"-Signal, da der Abstand -19,35 Prozent beträgt. Somit wird der Aktienkurs insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation bezüglich Arbor Metals haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arbor Metals-Aktie liegt bei 78, was auf eine überkaufte Aktie hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 58,1 weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Arbor Metals.

Die Marktstimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer. Daher erhält Arbor Metals eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Arbor Metals-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Marktstimmung und den RSI als "Schlecht" oder "Neutral" bewertet.