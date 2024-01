Arbonia Aktie: Was macht der Markt?

Die technische Analyse der Arbonia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 9,43 CHF liegt, während der aktuelle Kurs 8,87 CHF beträgt. Dies ergibt eine Distanz von -5,94 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 8,57 CHF, wodurch die Aktie aus dieser Sicht einen Abstand von +3,5 Prozent aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Arbonia-Aktie liegt bei 89, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 42,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und damit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Arbonia.

In Bezug auf das fundamentale KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) liegt der aktuelle Wert bei 83,06, was 155 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauprodukte) von 32 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktivität der Arbonia-Aktie im Durchschnitt liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Arbonia in diesem Punkt.