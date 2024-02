Arbonia Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Arbonia-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 3,09 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,79 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Ebenso wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Arbonia gesprochen. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Arbonia-Aktie bei 9,33 CHF, während der aktuelle Kurs bei 10,26 CHF liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +9,97 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 9,39 CHF, was einem Abstand von +9,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Gut".

Im Branchenvergleich verzeichnete die Arbonia-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,32 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauprodukte"-Branche ist dies eine Underperformance von -21,6 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine Rendite von 0,58 Prozent erzielte, liegt Arbonia 22,9 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.