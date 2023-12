Arbonia Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die Aktie von Arbonia wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 83,06 liegt die Bewertung insgesamt 157 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauprodukte", welcher bei 32,38 liegt. Die fundamentale Analyse ergibt somit eine Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" verzeichnet Arbonia eine Rendite von -39,21 Prozent, was mehr als 45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch die "Bauprodukte"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 5,9 Prozent, während Arbonia mit 45,11 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Branchenvergleich Aktienkurs.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Arbonia derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Bauprodukte, wobei der Unterschied bei 0,71 Prozentpunkten liegt (3,74 % gegenüber 3,03 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt über die Aktie von Arbonia diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Arbonia. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral" für die Aktie von Arbonia.