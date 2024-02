Arbonia Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Arbonia in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Arbonia mit -22,32 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,97 Prozent kommt, liegt Arbonia mit 21,35 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Arbonia ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 liegt bei 72,15, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 48,88 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf fundamentaler Ebene ist zu sehen, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Arbonia bei 97,07 liegt und damit über dem Branchendurchschnitt von 35,48 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.