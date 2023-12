Arbonia Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Arbonia ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An einem Tag dominierten jedoch positive Themen die Diskussion. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine bemerkenswerten Entwicklungen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Industriesektor hat die Arbonia-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,21 Prozent erzielt, was 42,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Bauprodukte-Branche beträgt 3,1 Prozent, und Arbonia liegt aktuell 42,31 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arbonia-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage im neutralen Bereich. Der aktuelle RSI-Wert von 44 zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Arbonia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 9,6 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 8,62 CHF liegt, was einer Abweichung von -10,21 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt jedoch eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt sich für die Arbonia-Aktie somit ein "Neutral"-Rating basierend auf der technischen Analyse.