Arbonia Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Arbonia-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,68 CHF liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch nur 8,3 CHF, was einem Unterschied von -14,26 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 8,04 CHF, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (+3,23 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 67, was bedeutet, dass die Arbonia-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 49,42 keine überkauften oder überverkauften Zustände. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Bauprodukte"-Branche hat die Arbonia-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 2,93 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -42,14 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 3,65 Prozent erzielte, liegt die Arbonia-Aktie mit einer Unterperformance von 42,86 Prozent deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arbonia bei einem Wert von 83, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,41 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.