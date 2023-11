Die Arbeitswelt von morgen gestalten / Neues Onlinestudium Bachelor New Work & Transformation Management

Wismar (ots) -Globalisierung, Klimawandel, künstliche Intelligenz - die Arbeitswelt steht vor vielen Herausforderungen. Sie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, geprägt u.a. durch ein neues Verständnis von Arbeit und Arbeitsformen. Im berufsbegleitenden Bachelor New Work & Transformation Management bei WINGS, dem renommierten Fernstudienanbieter der Hochschule Wismar, werden angehende Managerinnen und Manager auf diese Veränderungen optimal vorbereitet.Qualifizierte Führungskräfte ausbilden, die den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt und des digitalen Wandels gewachsen sind - das ist das Ziel des neuen Bachelor New Work & Transformation Management, den die Studierenden bei WINGS online in sechs oder acht Semestern absolvieren können."Es ist eine moderne Managementausbildung, bei der die Studierenden ihre eigene Perspektive einbringen und ein lebendiger Austausch stattfindet", betont Studiengangsleiter Professor Jens Walter. Die Studierenden erhalten eine fundierte BWL-Ausbildung, die ergänzt wird um aktuelle gesellschaftliche, politische und ökonomische Themen. "Die Absolventen werden Treiber und Ansprechpartner für Change-Prozesse. Sie bringen eine offene Ausgangsposition mit und können mit neuen Denkweisen bestens umgehen", so Professor Walter.Im Bachelor New Work & Transformation Management lernen die Studierenden nicht nur mit aktuellen Entwicklungen wie dem verstärkten Fachkräftemangel, dem Einsatz von KI und dem Wertewandel der Gen Z umzugehen, sondern selbst Veränderungsprozesse anzustoßen, Mitarbeitende zeitgemäß zu führen und innovative Lösungen für ihr Unternehmen zu entwickeln.Damit werden sie zu genau den gut ausgebildeten Fach- und Führungskräften, die derzeit und künftig überall gesucht werden und die eine neue Generation von Managerinnen und Managern darstellen. Sie erwarten spannende Tätigkeitsfelder wie Change Management, Agiles Projektmanagement, strategische Planung und Umsetzung, Organisationsentwicklung, Führungskräfteentwicklung sowie Technologieintegration.Der Studiengang startet erstmals zum Sommersemester 2024. Die Einschreibung ist noch bis 29.02.2024 möglich. Alle Infos zum neuen Bachelor New Work & Transformation Management finden Interessierte auf wings.de/newwork (https://www.wings.hs-wismar.de/de/fernstudium_bachelor/new-work-transformation-management)Pressekontakt:WINGS-Fernstudium| Pressesprecher André Senechal | +49 3841 753-7471 | a.senechal@wings.hs-wismar.deOriginal-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuell