Was geschah? Am 2. April 2013 erreichte die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ein Rekordhoch von 12 Prozent. Wo der Markt war Der Dow beendete den Tag mit 14.662,01. Der S&P 500 schloss den Tag mit 1.570,25 ab. Heute wird der Dow bei 26.258 und der S&P 500 bei 2.867 gehandelt. Was ging sonst noch in der Welt vor sich? Im… Hier weiterlesen