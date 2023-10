Arbeitgeberpräsident Dulger fordert Ampel zum Handeln auf

Berlin (ots) -Sowohl die Unternehmer in Deutschland als auch die Bevölkerung wünschen sich von der Ampel-Koalition mehr konkretes Handeln - vor allem mit Blick auf den Wirtschaftsstandort, Bildung und Bürokratie.Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa im Auftrag der BDA macht sich die große Mehrheit der befragten Unternehmer (82 %) große Sorgen um den Standort Deutschland. Arbeitgeberpräsident Dulger forderte die Ampel auf dem Deutschen Arbeitgebertag 2023 zum Handeln auf: "Keine Gipfelanalysen mehr - wir brauchen ein gemeinsames Handeln für unseren Standort. Als Unternehmer will ich wissen, wie es zukünftig weitergeht. Ich muss die Weichen richtig stellen. Die Standortbedingungen stimmen nicht mehr. Schönreden ist keine Alternative zum Handeln."Eine große Mehrheit der Unternehmer (70 %) und der Bevölkerung (74 %) fordern von der Politik eine Verbesserung im Bildungs- und Schulwesen. Zudem plädieren 85 Prozent der Unternehmer und 60 Prozent der Bevölkerung für einen Abbau von Bürokratie. Den Wunsch nach einer Modernisierung und Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung haben 69 Prozent der Unternehmer und 52 Prozent der Bürger geäußert. Beide Umfrageergebnisse weisen im Vergleich zum vergangenen Jahr eine deutliche Steigerung auf. "Ein gezielter Bürokratieabbau ist ein kostenloses Konjunkturprogramm", stellte Arbeitgeberpräsident Dulger fest. Es gehe darum, die Prozesse auf das 21. Jahrhundert auszurichten und zu digitalisieren. "Handeln heißt: Deutschland muss einfacher werden!"Schlechte Noten für die Ampel-Regierung: 88 Prozent der befragten Unternehmer und 79 Prozent der Bürger geben an, die Bundesregierung habe keine durchdachte Strategie zur Bewältigung der aktuellen Krisen.Die forsa-Umfrage wurde auf dem Deutsche Arbeitgebertag am 17. Oktober 2023 in Berlin vorgestellt. Im Auftrag der BDA wurden insgesamt 1.000 Bundesbürger ab 18 Jahren sowie 275 Mitgliedsunternehmen der BDA zu ihrer Einschätzung der Qualität des Wirtschaftsstandorts Deutschland befragt.Mehr zum #DAT2023 unter https://www.deutscher-arbeitgebertag.de/Pressekontakt:BDA; Julika Lendvai, Abteilungsleiterin Kommunikation /T: +49 30 2033-1800 / E: kommunikation@arbeitgeber.deOriginal-Content von: BDA - Bundesvereinigung d. Dt. Arbeitgeberverbände, übermittelt durch news aktuell