Arbeitgeberpräsident Dulger: Wir begrüßen den Wegfall von Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten

Berlin (ots) -Arbeitgeberpräsident Dr. Rainer Dulger erklärt zu den heute veröffentlichten Arbeitsmarktzahlen:Wir begrüßen den Wegfall von Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten"Der geplante Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen für Frührentnerinnen und -rentner ist ein überfälliger Schritt, um mehr Menschen in Beschäftigung zu halten. So können künftig alle Rentnerinnen und Rentner uneingeschränkt zu ihrer Altersrente hinzuverdienen. Die geplante Lockerung setzt endlich das klare Signal, dass Arbeiten auch nach Rentenbeginn möglich und sogar wünschenswert ist. Unternehmen können sich so in Zeiten des Fach- und Arbeitskräftemangels wertvolle und erfahrene Beschäftigte sichern. Der nächste Schritt muss jetzt der Wegfall der Förderung der Frühverrentung sein. Die abschlagsfreie Rente ab 63 sollte so schnell wie möglich auslaufen."