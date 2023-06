Arbeitgeber verteidigen Mindestlohnbeschluss

BERLIN (dpa-AFX) - Die Arbeitgeber haben den Beschluss der Mindestlohnkommission für eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns um insgesamt 82 Cent in den kommenden beiden Jahren verteidigt. "Der Beschluss liegt oberhalb dessen, was wir als Verhandlungsposition in die Verhandlungen eingeführt haben", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, der auch Mitglied der Mindestlohnkommission ist, am Montag bei einer Pressekonferenz in Berlin. Man sei seiner tarifpolitischen, staatspolitischen und wirtschaftspolitischen Verantwortung gerecht geworden.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB), der die Erhöhung als zu gering betrachtet und deshalb nicht mitträgt, wurde in der Kommission überstimmt. Es ist das erste Mal, dass das Gremium nicht einvernehmlich entschieden hat. DGB-Kommissionsmitglied Stefan Körzell sprach bei der gemeinsamen Pressekonferenz von einem historischen Beschluss. Die Arbeitgeber hätten mit der von der Ampel-Koalition zum vergangenen Oktober gesetzlich beschlossenen Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro ihren Frieden nicht gemacht und hätten ihren jetzigen Vorschlag als Revanche ins Spiel gebracht. Er warf ihnen vor, in einer Situation mit den höchsten Teuerungsraten bei den finanziell Schwächsten sparen zu wollen.

Kampeter wies die Kritik zurück. Der gesetzliche Auftrag der Mindestlohnkommission sei wohl abgewogen und kein "Reparaturbetrieb für gesellschaftspolitische oder inflationspolitische Entwicklungen".

Der DGB bekannte sich trotz des Streits grundsätzlich zur Mindestlohnkommission. Man habe andere Vorstellungen gehabt als die Arbeitgeber und nun gebe es diesen Mehrheitsbeschluss. "Das heißt aber nicht, dass wir die Mindestlohnkommission verlassen, das will ich ausdrücklich sagen", sagte Körzell.

Der Vorschlag der Kommission tritt erst in Kraft, wenn er von der Bundesregierung per Verordnung verbindlich gemacht wird. Normalerweise ist das Formsache. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wollte sich noch am Montag zum weiteren Vorgehen äußern./jr/DP/nas