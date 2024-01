Arbe Robotics Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der Arbe Robotics-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 64, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 48,82 neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Arbe Robotics führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Arbe Robotics von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Kommunikation über Arbe Robotics in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung des Sentiments und Buzz führt.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,43 USD für Arbe Robotics, während die Aktie selbst bei 2,08 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 2 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich für die Aktie insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".