Aravive Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Aravive in der Gesundheitspflegebranche ist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Branche mit einer Rendite von -53,33 Prozent um mehr als 70 Prozent gesunken. Die Biotechnologiebranche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 25,32 Prozent, wobei Aravive mit 78,65 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die Aktie von Aravive eine übliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Jedoch zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Aravive beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt und daher eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Aravive mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,75 bewertet, was 95 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Biotechnologiebranche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut".