Aravive Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aravive liegt bei 5,75, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie preisgünstiger erscheint. Im Vergleich zur Branche "Biotechnologie" beträgt der Abstand des KGV von Aravive aktuell 95 Prozent, während der durchschnittliche Wert der Branche bei 104 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) von Aravive liegt bei 54,55, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Aravive daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der letzte Schlusskurs (0,124 USD) sowohl unter dem 50- als auch dem 200-Tages-Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Sentimentanalyse zeigt, dass die Aktivität der Beiträge und Diskussionen über Aravive unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Aravive weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Aravive bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".