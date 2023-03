Aras von unabhängigem Marktforschungsunternehmen als führend im Product Lifecycle Management ausgezeichnet

München (ots) -Bestmögliche Bewertung in den Bereichen Compliance, Nachhaltigkeit, Green PLM Support, Digital Thread, Extended BOM, Software Bill und VariantenAras, ein Anbieter der leistungsstärksten Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb komplexer Produkte, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der Forrester Wave(TM)-Bewertung für Product Lifecycle Management "For Discrete Manufacturers, Q1 2023" als führend eingestuft wurde.Forrester stellte fest, dass "Aras Hersteller anspricht, die ein starkes Interesse daran haben, eine Low-Code-Plattform für ihren eigenen spezifischen Ansatz zur Verwaltung des Digital Threads vom Entwurf bis zur Herstellung und Wartung zu nutzen."Aras gehörte zu den ausgewählten Unternehmen, die von Forrester zur Teilnahme an der Forrester Wave-Evaluierung für Product Lifecycle Management eingeladen wurden. In dieser Bewertung erhielt Aras Bestnoten in den folgenden Bewertungskriterien:- Konformität, Nachhaltigkeit und green PLM-Unterstützung: Dieses Kriterium berücksichtigt, wie die Lösung eines Anbieters Kunden bei der Einhaltung von Nachhaltigkeitszielen unterstützt, indem sie den gesamten Lebenszyklus von Produkten und Komponenten verwaltet, von der gemeinsamen Beschaffung und Konstruktion bis zur Entsorgung gefährlicher Elemente und der Wiederverwendung oder Rückgewinnung anderer Elemente.- Digitaler Prozess: Wie hält die Lösung eines Anbieters offene Standards ein und unterstützt den digitalen Prozess vom Entwurf über die Herstellung bis hin zur Wartung?- Varianten: Dieses Kriterium berücksichtigt, wie die Lösung eines Anbieters die schnelle Freigabe neuer Produktvarianten ermöglicht.- Erweiterte Stückliste (BOM): Wie hilft die Lösung eines Anbieters dabei, Daten aus allen relevanten Bereichen (Mechanik, Elektrik, Elektronik, embedded Software) in einer einzigen Stückliste zu verwalten?- Software-Rechnung: Dieses Kriterium berücksichtigt, wie die Lösung eines Anbieters die Transparenz von Software-Komponenten in embedded Software unterstützt.Laut dem Forrester-Report "unterstützt die überragende Leistung von Aras mit einem jährlichen Umsatzwachstum von mehr als 30 Prozent und die überragende Innovations-Roadmap, die es den Kunden ermöglicht, im Durchschnitt alle 18 Monate ein Upgrade durchzuführen, um moderne Technologien zu nutzen, die Strategie des Unternehmens, die Digital-Thread- und Digital-Twin-Funktionen für Hersteller mit einer offenen Low-Code-Plattform vollständig zu unterstützen."Aras unterstützt die größten Hersteller der Welt mit durchgängigen PLM-Lösungen, die vollständig konfigurierbar und anpassbar sind. Die Technologie von Aras wurde mit den Prioritäten Flexibilität und Offenheit entwickelt und bietet nahtlose Interoperabilität im gesamten Unternehmen. Aras repräsentiert einen neuen Weg, PLM zu betreiben, mit einfachen Abonnementpreisen, der Möglichkeit der SaaS- oder On-Premises-Bereitstellung, fachkundigem Support und einer vollständigen Suite von kompatiblen Anwendungen.Aras befreit Kunden von geschlossenen, unflexiblen Technologien mit der Offenheit, Einfachheit und Transparenz, die Unternehmen im PLM-Bereich heute brauchen. Das Unternehmen ermöglicht die digitale Transformation und macht Geschäftsprozesse und Produktökosysteme zukunftssicher. Die Aras-Lösung passt sich den Kundenbedürfnissen an und gibt den Verantwortlichen in Wirtschaft und Technik die Sicherheit, mit dem Wandel Schritt zu halten.Roque Martin, CEO von Aras: "Die starren Technologien von gestern sind für die Unternehmen von heute nicht mehr geeignet - sie brauchen eine anpassungsfähige, offene und flexible Plattform. Wir haben PLM so konzipiert, dass es immer und überall zum Einsatz kommen kann - als ganzheitliche Plattform, als Punktlösung oder als flexibles Overlay zu bestehenden Systemen. Wir glauben, dass die Ernennung zum Leader in der Forrester Wave-Evaluierung die Art und Weise bestätigt, wie wir Product Lifecycle Management transformieren."Über ArasAras bietet die leistungsfähigste Low-Code-Plattform mit Anwendungen für die Entwicklung, den Aufbau und den Betrieb komplexer Produkte. Die Technologie von Aras ermöglicht die schnelle Bereitstellung flexibler, erweiterbarer Lösungen, die die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen erhöhen. Die Plattform und die Anwendungen für das Product Lifecycle Management von Aras verbinden Anwender aller Disziplinen und Funktionen mit wichtigen Produktdaten und -prozessen über den gesamten Lebenszyklus und die erweiterte Lieferkette hinweg.Besuchen Sie www.aras.com, um mehr zu erfahren.Pressekontakt:Arne StuhrThöring & StuhrKommunikationsberatungTel: +49 40 207 6969 83Mobil: +49 177 3055 194arne.stuhr@corpnewsmedia.deOriginal-Content von: Aras Software GmbH, übermittelt durch news aktuell