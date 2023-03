Aramco und DHL Supply Chain kündigen neues Joint Venture für End-to-End-Beschaffungs- und Logistikservices an

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Dhahran, Saudi-Arabien, 21. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Plan zur Bereitstellung integrierter Beschaffungs- und Lieferkettendienstleistungen auf Weltklasseniveau- Erstes Zentrum seiner Art in der Region für Kunden aus den Bereichen Industrie, Energie, Chemie und Petrochemie- Der Zusammenschluss soll Kunden erwartungsgemäß dabei unterstützen, die Lieferketteneffizienz und Kostenvorteile zu steigern und gleichzeitig ihren Carbon-Fußabdruck durch nachhaltigere Lösungen zu reduzieren.Aramco, eines der weltweit führenden integrierten Energie- und Chemieunternehmen, und der internationale Kontraktlogistikanbieter DHL Supply Chain haben die Unterzeichnung einer Aktionärsvereinbarung für einen neuen Beschaffungs- und Logistik-Hub in Saudi-Arabien zur Verbesserung der Effizienz und Nachhaltigkeit der Lieferkette bekanntgegeben. Es wäre das erste Drehkreuz dieser Art in der Region für Kunden aus den Bereichen Industrie, Energie, Chemie und Petrochemie.Das Joint Venture zielt darauf ab, 2025 betriebsbereit zu sein und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Energie, Chemie und Petrochemie zuverlässige, integrierte End-to-End-Beschaffungs- und Lieferkettendienste anzubieten. Das Joint Venture würde sich zunächst auf Saudi-Arabien konzentrieren, mit dem Ziel, in der MENA-Region zu expandieren.Das herausragende Energie- und Industrie-Lieferkettenökosystem von Aramco und das erstklassige Logistikwissen von DHL sollen es dem Joint Venture ermöglichen, Mehrwert bei der Erfüllung der Kundenbedürfnisse in puncto Einkauf, Lagerhaltung und Inventarverwaltung, Transport und Rückwärtslogistik zu schaffen.Ziel des Joint Ventures ist es, branchenweit Best Practices im Beschaffungs- und Lieferkettenmanagement sowie den Einsatz nachhaltigerer Lieferketten-, Transport- und Lagerlösungen zu erreichen.Amin H. Nasser, President und CEO von Aramco, erklärte: „Diese Partnerschaft bringt zwei Branchenführer zusammen, die beide auf eine lange und bewegte Unternehmensgeschichte zurückblicken. Durch die Kombination des außergewöhnlichen Energie-, Chemie- und Industrie-Lieferketten-Ökosystems von Aramco mit dem erstklassigen Versand- und Logistik-Know-how von DHL wollen wir das Beschaffungs- und Logistik-Hub Joint Venture in die Lage versetzen, als One-Stop-Hub für die Lieferkettenbedürfnisse der Kunden zu dienen. Wir gehen davon aus, dass dies nicht nur die wirtschaftlichen Ziele unserer beiden Unternehmen erweitern, sondern auch das Wachstum in ganz Saudi-Arabien und der MENA-Region beschleunigen wird."Oscar de Bok, CEO von DHL Supply Chain, sagte: „Wir freuen uns sehr, die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit Aramco bekanntgeben zu dürfen. DHL beabsichtigt damit, seine Geschäftstätigkeit und Logistiknetzwerke in ganz Saudi-Arabien und der MENA-Region zu fördern und gleichzeitig seine industrielle Präsenz auszubauen. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Aramco wollen wir regionalen und multinationalen Unternehmen aus diesen Sektoren Zugang zu einem robusten internationalen Logistiknetzwerk verschaffen, ein positives Wirtschaftswachstum fördern und gleichzeitig nachhaltige Aktivitäten fördern."Durch modernste Technologien soll das Joint Venture es Unternehmen ermöglichen, Kosten zu senken, die Effizienz zu maximieren und die Digitalisierung zu nutzen. Es repräsentiert den Höhepunkt einer mehrjährigen Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen und zielt darauf ab, Bestands- und Logistikmanagement zu transformieren, die Geschäftsaktivitäten zu erweitern, Arbeitsplätze zu schaffen und wirtschaftliche Diversifizierung in Saudi-Arabien und der MENA-Region zu ermöglichen.Die Gründung des Joint Ventures unterliegt behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Abschlussbedingungen.Informationen zu AramcoAramco ist ein globales integriertes Energie- und Chemieunternehmen. Wir werden von der grundlegenden Überzeugung angetrieben, dass Energie eine Chance ist. Von der Produktion von etwa einem Achtel der Gesamtmenge für die weltweite Ölversorgung bis hin zur Entwicklung neuer Energietechnologien setzt sich unser globales Team dafür ein, bei allem, was wir tun, Wirkung zu erzielen. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen. Dies trägt zur Förderung von Stabilität und langfristigem Wachstum auf der ganzen Welt bei. www.aramco.comAramcoInformationen zu DHLDHL ist die führende globale Marke in der Logistikbranche. Unsere DHL-Geschäftsbereiche bieten ein konkurrenzloses Portfolio an Logistikdienstleistungen, die von nationaler und internationaler Paketzustellung, E-Commerce-Versand und Abwicklungslösungen, internationalem Express-, Straßen-, Luft- und Seetransport bis hin zu industriellem Lieferkettenmanagement reichen. Mit rund 395.000 Mitarbeitern in mehr als 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL Menschen und Unternehmen sicher und zuverlässig und ermöglicht so globale, nachhaltige Handelsströme. Mit spezialisierten Lösungen für Wachstumsmärkte und Branchen wie Technologie, Life Sciences und Gesundheitswesen, Engineering, Fertigung und Energie, Auto-Mobilität und Einzelhandel ist DHL als maßgebliches „Logistikunternehmen für die Welt" positioniert.DHL ist ein Teil der Deutsche Post DHL Group. 