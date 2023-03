Aramco JV HAPCO beginnt mit dem Bau einer großen Raffinerie und eines petrochemischen Komplexes in China

Dhahran, Saudi-Arabien, 27. März 2023 (ots/PRNewswire) -- Greenfield-Projekt mit Raffinerie (300.000 bpd) und Steamcracker (1,65 Millionen Tonnen)- Aramco wird bis zu 210.000 Barrel Rohöl pro Tag für das Projekt liefern- Der integrierte Raffinerie- und petrochemische Komplex soll bis 2026 voll betriebsbereit sein- Der Komplex wird sich in der Stadt Panjin, Provinz Liaoning, im Nordosten Chinas befindenAramco und die Joint-Venture-Partner NORINCO Group und Panjin Xincheng Industrial Group planen, mit dem Bau eines großen integrierten Raffinerie- und petrochemischen Komplexes im Nordosten Chinas zu beginnen.Die Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO), ein Joint Venture zwischen Aramco (30 %), der NORINCO Group (51 %) und der Panjin Xincheng Industrial Group (19 %), entwickelt den Komplex, der eine Raffinerie mit 300.000 Barrel pro Tag und eine Petrochemie-Anlage kombinieren wird. Letzte soll über eine jährliche Produktionskapazität von 1,65 Millionen Tonnen Ethylen und 2 Millionen Tonnen Paraxylol verfügen.Der Bau soll im zweiten Quartal 2023 beginnen, nachdem das Projekt die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten hat. Bis 2026 soll die Anlage voll betriebsfähig sein.Aramco wird bis zu 210.000 bpd Rohölrohstoffe für den Komplex liefern, der in der Stadt Panjin in der chinesischen Provinz Liaoning gebaut wird.Mohammed Y. Al Qahtani, Executive Vice President of Downstream bei Aramco, sagte: „Dieses wichtige Projekt wird Chinas wachsende Nachfrage nach Kraftstoffen und chemischen Produkten unterstützen. Es stellt auch einen wichtigen Meilenstein in unserer laufenden Downstream-Expansionsstrategie in China und der weiteren Region dar, die eine zunehmend wichtige Triebkraft für die weltweite petrochemische Nachfrage ist."Zou Wenchao, stellvertretender Generaldirektor der NORINCO Group, sagte: „Dieser groß angelegte Raffinerie- und Petrochemiekomplex ist ein Schlüsselprojekt der NORINCO Group zur Umsetzung und Realisierung der gemeinsamen Entwicklung der hochwertigen Belt and Road-Initiative, zur Förderung der industriellen Umstrukturierung und zur Stärkung, Verbesserung und Vergrößerung des Öl- und Petrochemiesektors. Das Projekt wird eine wichtige Rolle bei der Vertiefung der wirtschaftlichen und handelspolitischen Zusammenarbeit zwischen China und Saudi-Arabien spielen und zu gemeinsamer Entwicklung und Wohlstand führen."Jia Fei, Vorstandsvorsitzender von Panjin Xincheng, sagte: „Das Projekt ist für Panjin von großer Bedeutung, um die Entwicklung von Chemikalien und Spezialprodukten zu fördern und die Integration von Raffinerie- und Chemieindustrie zu stärken. Es ist ein symbolträchtiges Projekt für Panjin, das die Entwicklung eines wichtigen nationalen Standorts der petrochemischen und feinchemischen Industrie beschleunigen soll."Kontaktinformationen Twitter: AramcoInformationen zu AramcoAramco ist ein weltweit tätiges integriertes Energie- und Chemieunternehmen. Unser Antrieb ist die Grundüberzeugung, dass Energie eine Chance ist. Von der Förderung von etwa einem von acht Barrel des weltweiten Ölangebots bis hin zur Entwicklung neuer Energietechnologien – unser globales Team ist bestrebt, bei allem, was wir tun, etwas zu bewirken. Wir konzentrieren uns darauf, unsere Ressourcen zuverlässiger, nachhaltiger und nützlicher zu machen. Dies trägt zur Förderung von Stabilität und langfristigem Wachstum in der ganzen Welt bei. 