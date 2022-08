Aramaz Digital mit eigenem Stand auf der südback vertreten - Teilnahme an Stuttgarter Fachmesse bestätigt

Bielefeld (ots) -Aramaz Digital, eine Recruiting-Agentur mit Sitz in Bielefeld, wird auf der südback in Halle 10, C82 mit einem eigenen Stand vertreten sein. Das gab Geschäftsführer Eyüp Aramaz bekannt. Die Fachmesse für Bäckereien und Konditoreien findet vom 22. bis 25. Oktober in Stuttgart statt. Interessenten können sich ab sofort unter folgendem Link anmelden: https://www.messe-stuttgart.de/suedbackGeschäftsführer Eyüp Aramaz: "Die südback in Stuttgart ist eine der wichtigsten Messen der Branche. Für uns bietet sich dort die ideale Gelegenheit, mit Betreibern von Bäckereien und Konditoreien ins Gespräch zu kommen. Wir möchten dabei erneut hervorheben, wie wichtig ein systematisiertes Bewerbermanagement sowie eine zielgerichtete Arbeitgebermarkenbildung für die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter sind."Die südback gilt als eine der wichtigsten und bestbesuchten Trendmessen für das Bäckerei- und Konditorei-Gewerbe in Europa. So stellt sie eine wertvolle Plattform für den Austausch von Meinungen und Ideen unter allen Marktteilnehmern dar. Aramaz Digital wird vor Ort neue Lösungen im Kontext der Mitarbeitergewinnung, -bindung und -schulung vorstellen."An unserem Stand stehen wir allen Besuchern für einen regen Austausch zur Verfügung. Im Laufe des Events möchten wir möglichst viele Betreiber von Bäckereien und Konditoreien beraten und sie mit unserer Expertise unterstützen. Zudem wollen wir darauf aufmerksam machen, welche Änderungen und neuen Entwicklungen es in unserer Branche gibt", verrät Eyüp Aramaz.Das Team von Aramaz Digital geht in direkten Gesprächen mit den Eventteilnehmern auf die verschiedensten Themen rund um die Mitarbeitergewinnung, darunter auch Employer Branding und Bewerbermanagement, ein. Zudem führen die Experten für Interessierte einen 15-minütigen Karriereseiten-Check durch und geben hierzu sofort umsetzbare Verbesserungsvorschläge."Selbstverständlich dient unsere Teilnahme an der Fachmesse auch dazu, Präsenz zu zeigen. Unser langfristiges Ziel ist es, Bäckereien und Konditoreien zum begehrtesten Arbeitgeber ihrer Region zu machen. Zu diesem Zweck wollen wir sie auf uns und unser Angebot aufmerksam machen", erklärt Eyüp Aramaz.Über Eyüp Aramaz:Eyüp Aramaz ist Geschäftsführer des Unternehmens Aramaz Digital GmbH mit Hauptsitz in Bielefeld. Der Marketingexperte verhilft Unternehmen in der Bäckereibranche zu mehr Sichtbarkeit im Internet. Zu seinen Kunden zählen familiengeführte und mittelständische Bäckereien und Konditoreien. Für sie gewinnt er mit seinen speziellen digitalen Recruiting-Methoden neue Fachkräfte und qualifizierte Mitarbeiter. Seine Strategie besteht aus aufeinander aufbauenden Schritten, die sich eng an der individuellen Struktur der Unternehmen orientieren. Weitere Informationen unter: https://www.aramaz-digital.de/Pressekontakt:Aramaz Digital GmbHhttps://www.aramaz-digital.de/Geschäftsführer: Eyüp AramazE-Mail: presse@aramaz-digital.dePressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Aramaz Digital GmbH, übermittelt durch news aktuell