Aramark Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aramark ist insgesamt sehr positiv. Dies wird durch die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen deutlich, die als weiterer Bewertungsfaktor für die Aktie herangezogen wurden. In diesen Diskussionen standen besonders positive Themen im Vordergrund, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 1,79 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent in der Branche Hotels, Restaurants und Freizeit. Daher wird die Dividendenpolitik von Aramark von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Gemäß dem Relative Strength-Index ist die Aramark-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aramark-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,97, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators lautet daher "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aramark-Aktie derzeit als "Gut" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 27,39 USD, während der Kurs der Aktie bei 28,88 USD liegt, was einer Abweichung von +5,44 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 27,67 USD, was einer Abweichung von +4,37 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert einzustufen ist. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".