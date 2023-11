Aramark Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier zum aktuellen Zeitpunkt "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Aramark-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI der letzten 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 47,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aramark-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für die letzten 25 Tage zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. An einem Tag überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Aramark diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Aramark beträgt 1,79 Prozent und liegt damit 1,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung von Seiten der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aramark-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 27,2 USD, während der letzte Schlusskurs bei 27,78 USD liegt, was einer Abweichung von +2,13 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (26,66 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,2 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Aramark-Aktie führt.

Insgesamt erhält die Aramark-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.