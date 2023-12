Aramark Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Meinung von Analysten zur Aramark-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf langfristigen Bewertungen. Von insgesamt 8 Bewertungen, wurden 2 als gut und 6 als neutral bewertet, während keine schlechten Bewertungen vorliegen. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten im letzten Monat, aber das Kursziel liegt bei 42,29 USD, was einer potenziellen Performance von 51,02 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aramark-Aktie derzeit neutral bewertet wird, mit einem RSI-Wert von 42,39 über 7 Tage und 49 über 25 Tage. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien für Aramark war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 27,28 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 27,47 USD, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aramark-Aktie daher basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine neutrale Bewertung.