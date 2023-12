Aramark Aktie: Lieber erstmal halten!

In den letzten zwölf Monaten hat Aramark insgesamt 8 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist neutral, mit 2 positiven und 6 neutralen Meinungen. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 42,29 USD ergibt sich laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 55,46 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie wurde die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung über einen längeren Zeitraum untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Aramark wurde jedoch positiv bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Die Dividendenrendite der Aramark-Aktie beträgt derzeit 1,79 Prozent, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhielt die Dividendenpolitik des Unternehmens eine schlechte Bewertung.

In den letzten zwei Wochen haben private Nutzer in sozialen Medien Aramark besonders positiv bewertet. Auch die allgemeine Anleger-Stimmung war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Einstufung führte. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine positive Gesamtbewertung für Aramark.

