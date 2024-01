Aramark Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Aramark liegt bei 24,73, was bedeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für Aramark bei 36, was auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Aramark eine Dividendenrendite von 1,79 % aus, was 0,97 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,76 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aramark besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an zehn Tagen und überwiegend negativen Themen an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Auf langfristiger Basis bewerten Analysten die Aktie von Aramark als "Neutral", wobei von insgesamt 18 Analysten 3 eine positive, 6 eine neutrale und keine eine negative Bewertung abgeben. Die durchschnittliche Empfehlung für Aramark aus dem letzten Monat ist jedoch "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), mit einer erwarteten Kurssteigerung von 42,4 Prozent. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.