Aramark Aktie: Jubelschreie!

Die Analyse der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Aramark zeigte sich in dieser Hinsicht interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielte Aramark in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,37 Prozent, was eine Underperformance von -2,09 Prozent bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Aramark 0,28 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aramark beträgt aktuell 15,14 und liegt mit 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.