Aramark Aktie: Jetzt aber!

An der Börse New York notiert die Aktie Aramark am 05.05.2023, 08:05 Uhr, mit dem Kurs von 33.71 USD. Die Aktie der Aramark wird dem Segment "Restaurants" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Aramark auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aramark-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 5 "Hold" und 1 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Aramark-Wertpapier vom letzten Monat ist "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 41,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (33,71 USD) ausgehend um 23,11 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Aramark von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 33,21 und liegt mit 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit) von 132,18. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Aramark auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Aramark aktuell 1,31. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,76 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aramark bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.