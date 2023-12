Aramark Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aramark als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aramark-Aktie ergibt sich ein Wert von 56,44 für den RSI7 und 53,58 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 15,14, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Aramark bei 27,21 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 27,2 USD aus dem Handel und liegt damit 0,04 Prozent unter der GD200. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 bei 27,15 USD, was einer Differenz von +0,18 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Aramark-Aktie ergibt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher ebenfalls "Neutral".

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung erhielt Aramark in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der Kursprognose von 42,29 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 55,46 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Aramark somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.