Aramark Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Aramark liegt bei 47,78, was einer Einstufung als "neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 48,32 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine "neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich die Aktie von Aramark diskutiert, wobei weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit positiven Themen rund um Aramark, was zu einer insgesamt "neutralen" Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen zunehmend verschlechtert hat. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung in diesem Punkt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht wesentlich verändert, was zu einem "neutralen" Rating führt. Insgesamt erhält die Aramark-Aktie daher ein "schlechtes" Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Aramark mit -4,24 Prozent um mehr als 15 Prozent darunter. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 35,84 Prozent, wobei Aramark mit 40,08 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie von Aramark ein "schlechtes" Rating in dieser Kategorie.