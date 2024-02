Aramark Aktie: Einfach unglaublich

Die Analyse des Sentiments und Buzz um Aramark zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet werden können. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf die Dividende weist Aramark derzeit eine Dividendenrendite von 1,28 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,73 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten schätzen die Aktie von Aramark langfristig als neutral ein, wobei sie ein durchschnittliches Kursziel von 37,5 USD erwarten. Die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Aramark im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" positiv ist. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche schneidet Aramark gut ab.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales bis gutes Bild für Aramark in Bezug auf das Sentiment, die Dividende, die Analysteneinschätzungen und den Branchenvergleich der Aktienkurse.