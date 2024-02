Aramark Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Aramark wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 16,02 liegt sie 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 49,65 im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit". Die fundamentale Analyse ergibt daher ein Rating von "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aramark bei 27,97 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 30,87 USD erreicht hat. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +10,37 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 28,6 USD, was einem Abstand von +7,94 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite liegt bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 1,28 Prozent und damit 1,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,75 Prozent in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit". Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Aramark-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) weist einen Wert von 21,49 auf, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 36,24 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" basierend auf diesem Gesamtbild.