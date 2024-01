Aramark Aktie: Alles kein Problem!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Aramark ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht, die in den letzten beiden Wochen stattgefunden haben. Dies zeigt sich auch in den positiven Themen, die in den Gesprächen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" schnitt Aramark in den letzten 12 Monaten mit einer Performance von -4,24 Prozent unterdurchschnittlich ab. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 36,64 Prozent stiegen, verzeichnete Aramark eine Underperformance von -40,88 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des Sektors "Zyklische Konsumgüter" lag Aramark mit einer Rendite von 10,53 Prozent um 14,76 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aramark-Aktie als neutral eingestuft werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7, der die Bewegungen der letzten sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 22,7, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der RSI25, der die Bewegungen der letzten 25 Tage misst, hat einen Wert von 43,97, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite der Aramark-Aktie beträgt 1,79 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Aramark eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.