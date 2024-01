Arakawa Chemical Industries Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die technische Analyse der Arakawa Chemical Industries-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1007,22 JPY lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1014 JPY, was einem Unterschied von +0,67 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1013,26 JPY zeigt mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,07 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Arakawa Chemical Industries-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Betrachtung der Stimmung und des Anlegerverhaltens zeigt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vor allem neutral. Dadurch wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arakawa Chemical Industries liegt bei 34,62, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53 und zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, die zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung der Arakawa Chemical Industries-Aktie als "Neutral"-Wert führt.