Arakawa Chemical Industries Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen berechnet und auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Für die Arakawa Chemical Industries weist der RSI einen Wert von 41,25 auf, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 38,46, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für den RSI.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Arakawa Chemical Industries bei 1118 JPY liegt, was einer Entfernung von +9,37 Prozent vom GD200 (1022,23 JPY) entspricht, was als ein positives Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1058,06 JPY, was einem Abstand von +5,67 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für den Aktienkurs der Arakawa Chemical Industries, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien ergibt eine neutrale Bewertung für Arakawa Chemical Industries. In den vergangenen zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Auch die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt eine neutrale Tendenz. Es gab keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat, und auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb weitgehend unverändert. Daher erhält die Arakawa Chemical Industries-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.