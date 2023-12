Arakawa Chemical Industries Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Arakawa Chemical Industries wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1008,05 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1015 JPY) um +0,69 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 1013,58 JPY, was einer Abweichung von +0,14 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Arakawa Chemical Industries. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Arakawa Chemical Industries liegt bei 46,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 46,95 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamteinschätzung "Neutral" basierend auf dem RSI.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich eine "Neutral"-Einstufung für die Arakawa Chemical Industries feststellen. Die Aktie hat eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate.